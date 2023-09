Aek, tifoso ucciso: salgono a nove gli arresti

La polizia greca ha arrestato nove cittadini croati ritenuti colpevoli di aver partecipato alla rissa tra ultras che ha coinvolto circa 200 tifosi della Dinamo Zagabria ad Atene in cui è morto il tifoso dell’Aek Michalis Katsouris di 29 anni accoltellato a morte durante scontri feroci dove sono rimasti feriti altri otto tifosi, cinque croati e tre greci. E' successo lo scorso 7 agosto e le indagini sono proseguite in Grecia e in Croazia per individuare i colpevoli. La polizia croata ha fatto sapere di aver proceduto sulla base di dieci mandati di arresto europei .riporta l'Ansa - emessi dalla Grecia, «in relazione alle violenze commesse dai tifosi in agosto», ha annunciato il Ministero della giustizia croato in un comunicato stampa. Nove dei dieci sostenitori ricercati sono stati arrestati a Zagabria, secondo l'emittente pubblica HRT. Cinque venerdì e altri quattro oggi, secondo l'edizione online del quotidiano Jutarnji List. La giustizia greca ha posto in custodia cautelare 105 persone accusate di aver partecipato agli incidenti. Tra gli imputati ci sono 102 croati, sospettati di essere legati ai Bad Blue Boys, hooligan della Dinamo Zagabria.