Afellay racconta: “Per la pressione non riuscivo a mangiare prima delle partite. Anche Messi…”

"Avevo dei disturbi digestivi, mi sforzavo di mangiare ma poi... Ho visto da vicino cosa accadeva a Messi"

Redazione ITASportPress

Ibrahim Afellay si racconta. L'ormai ex calciatore olandese ha parlato, come riporta AS, di alcuni problemi avuti in carriera a proposito dell'alimentazione e della pressione nel giocare determinate partite. L'ex calciatore del Barcellona si è soffermato rivelando di aver condiviso spesso questo suo problema con Lionel Messi, spesso al centro di problemi simili in passato.

CIBO E PRESSIONE - "Ho avuto non pochi problemi con i pasti, spesso non riuscivo a mangiare prima delle partite. Era una situazione molto difficile, ma mi sforzavo di mangiare", ha raccontato Afellay. "Per me è stato davvero difficile. Gli altri ragazzi sono molto più impegnati mentalmente il giorno prima della partita mentre tu arrivi nello spogliatoio, poco prima del match e pensi: 'è morto qualcuno della tua famiglia o qualcosa del genere?'".

MESSI - Problemi simili hanno riguardato anche Lionel Messi con il quale Afellay ha avuto modo di condividere lo spogliatoio e il campo ai tempi del Barcellona: "Certo che ho potuto vivere da vicino Messi. La pressione era così grande che spesso, appena prima di uscire, vomitava in bagno. A volte lo vedevi anche in ​​partita o poco prima dell'inizio". "Messi ha ottenuto tutto ciò che si può ottenere nella vita. Non ci sarà mai più un giocatore come lui. Se una persona del genere, che non ha nulla da dimostrare a nessuno, sperimenta ancora quel tipo di pressione. Questo significa qualcosa...".