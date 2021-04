Affari di famiglia, Traorè tifa per suo fratello Diallo: “Spero vinca contro la Roma”

Parla il giovane giocatore del Sassuolo in vista dell'impegno di suo fratello in Europa League

Da una parte Amad Diallo, di recente trasferitosi dall'Atalanta al Manchester United, dall'altra Hamed Traorè, centrocampista offensivo del Sassuolo. Due fratelli, nonostante il nome diverso, che fanno il tifo l'uno per l'altro. Sentire per credere le parole del giocatore dei neroverdi in vista dell'impegno dei Red Devils contro la Roma in Europa League.