Aggredì agenti a San Siro per Inter-Benfica, l’imprenditore ultrà pronto a risarcire tutti

Aveva aggredito cinque agenti di polizia e un finaziere in occasione della partita di Champions League disputata a San Siro tra Inter e Benfica . Adesso, un imprenditore croato nonché tifoso della squadra portoghese, dopo essere stato condannato per direttissima a 2 anni e 4 mesi di prigione è pronto a risarcire le vittime .

Nel corso del processo, a precisa domanda il tifoso aveva detto di non essere in grado di dire "se ho tirato o meno un calcio a un poliziotto per via della confusione che c’era in quel momento".