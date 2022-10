Aggressione Assago, le condoglianze del Monza alla famiglia della vittima

Sono state ore di paura quelle vissute nella serata di ieri ad Assago dove, in un centro commerciale, un uomo armato di coltello ha aggredito dei passanti . Tra questi, anche il difensore del Monza Pablo Marì che si trovava in compagnia di moglie e figlio. Proprio il giocatore è rimasto ferito avendo subito dei colpi alla schiena e in queste ore sarà operato.

A centrale è andata meglio rispetto a chi, invece, purtroppo è rimasto ferito a morte. Infatti, un uomo è deceduto nel corso dell'aggressione. In queste ore il Monza ha voluto porre le sue condoglianze alla famiglia con una nota pubblicata anche sui canali social: "Tutto l'AC Monza partecipa commosso al dolore della famiglia per la perdita di Luis Fernando Ruggieri, vittima della follia consumatasi ieri sera ad Assago. Il pensiero in queste ore è anche per le altre persone ferite e per i loro familiari".