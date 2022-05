Aglianese, è Ciccio Baiano il nuovo allenatore

Ex bomber del Foggia e della Fiorentina, allenerà una squadra di serie D

L'ex attaccante del Foggia, Francesco Baiano, allenerà in Serie D. L'Aglianese Calcio 1923 è lieta di comunicare l'ingaggio di Francesco Baiano come nuovo allenatore neroverde. La società ha raggiunto un accordo pluriennale con il nuovo mister e ha trovato in lui una figura preparata e ambiziosa. «Inizio con euforia questa nuova avventura ad Agliana perché parlando con il presidente ho percepito da subito grande entusiasmo. La mia esperienza da calciatore potrà aiutarmi a far capire alla squadra che per arrivare a certi livelli serve un duro lavoro e tanti sacrifici».Nato nel 1968 a Napoli, Francesco Baiano inizia la sua carriera da calciatore proprio nella squadra partenopea, militando poi in prestito in diverse società nelle stagioni successive. Trova la sua consacrazione nel Foggia di Zeman (capocannoniere della Serie B) prima e nella Fiorentina di Batistuta poi. La fortunata esperienza pugliese gli vale anche la chiamata nella Nazionale di Arrigo Sacchi nel 1991. Negli anni successivi con la maglia Viola riesce ad aggiudicarsi una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.