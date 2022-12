Agnelli: “Difficile lasciare presidenza Juventus. Ho operato bene”

L'ormai ex numero uno ha parlato dando il suo saluto alla società: "La decisione di lasciare la presidenza non è stata facile. I rilievi sollevati nei nostri confronti non sono giustificati e su questo siamo confortati dal parere di professionisti ed esperti indipendenti, che hanno attestato la piena correttezza dell'operato del nostro consiglio", il commento di Agnelli. "Sono fermamente convinto di aver operato bene. Mi sono impegnato al massimo - ha aggiunto - in spirito di servizio ho ritenuto opportuno fare un passo indietro. La Juventus viene prima di tutto e di tutti, fino alla fine".