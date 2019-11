Agnelli eletto ‘Torinese dell’Anno’: “Juventus società leader in Europa…”

Andrea Agnelli, numero uno della Juventus, ha ricevuto nella giornata odierna, alla Camera di Commercio di Torino, nell’ambito dei premi Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico, l’onorificenza come ‘Torinese dell’anno 2018’.

Il patron bianconero ha voluto ringraziare tutti ed esaltare anche le capacità dell’azienda Juventus: “Senza la passione, i piani strategici e gli investimenti, partiti nel 2010, la Juventus sarebbe ora una delle tante eccellenze torinesi. Oggi è invece una società leader a livello europeo, che è passata in questi anni da 250 persone occupate, fra tesserati e non tesserati, a quasi 800, con un impatto sociale/occupazionale rilevante sul nostro territorio. Siamo una realtà industriale, nell’accezione moderna del termine, che ha saputo attrarre a Torino oltre 350 milioni di investimenti, per riqualificare e cambiare il volto a una parte del territorio torinese, e siamo un marchio riconosciuto e riconoscibile in tutto il mondo. E, così come è accaduto a tante altre eccellenze nel territorio, come Artissima o la Reggia di Venaria, questo è stato possibile individuando e perseguendo delle priorità, il che significa decidere e non accontentare immediatamente tutti gli stakeholders; ma se a guidare sono le priorità individuate, spesso chi manifesta malcontento oggi, dovrà ricredersi domani, perché la crescita e lo sviluppo saranno garantiti e andranno a beneficio di tutti. Torino e i torinesi sanno procedere per priorità, devono solamente ricordarsene. E oggi questo premio non va ad una persona singola, ma ad un gruppo che ha saputo decidere in base alle priorità”, ha detto Agnelli.