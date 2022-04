Agnelli: “Mio futuro lontano dalla Juventus? Sono sereno. Su Allegri e Superlega…”

Presente all’evento Il Foglio a San Siro, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato di diverse tematiche legate al mondo bianconero e non solo. Futuro, ambizioni e alcune risposte a certi rumors sulla dirigenza del club. A tutto...

Redazione ITASportPress

Presente all'evento Il Foglio a San Siro, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato di diverse tematiche legate al mondo bianconero e non solo. Futuro, ambizioni e alcune risposte a certi rumors sulla dirigenza del club.

A tutto Agnelli

"Io fuori dalla Juve? Sono sereno, so quello che stiamo facendo e l'importante è che mi stia divertendo. Abbiamo un progetto a lungo termine con Allegri, sapevamo che quest'anno sarebbe stata dura ma è di buon auspicio per il futuro avere rimpianti per non aver vinto lo scudetto", ha detto Agnelli. Proprio sullo scudetto una battuta: "Io spero sempre in un suicidio collettivo e che noi le vinciamo tutte e quattro".

Sulla stagione: "Ci sono stati momenti negativi, fa effetto vedere che lo scontro diretto tra Juve e Inter abbia portato a giudizi diametralmente opposti sulle stagioni delle due squadre. La Coppa Italia conta solo se si perde? No, ogni trofeo conta. La Champions League ha più appeal, ma il campionato dice chi è la più forte in tutta la stagione. Arrivabene è un amministratore delegato di alto livello, l'ideale per noi".

Sul progetto Superlega: "Fa pensare la veemente reazione dell'Uefa su un gruppo di club, alcuni dei quali si sono spaventati. Per sostenere la battaglia giuridica bisogna avere le spalle larghe, attendiamo il giudizio della Corte europea con calma e serenità. Il tempo sarà galantuomo, il nostro non è stato un attacco a Ceferin. Di fatto esiste già una Superlega, perché da marzo in poi nelle coppe europee c'è un'altra Premier League".