Agnelli: “Superlega? Non si può fare torneo con sei squadre”

Marcia indietro del patron della Juventus sulla Superlega

Dopo il flop delle scorse ore della Superlega, con l'uscita delle big inglesi dal progetto, Andrea Agnelli cambia idea e nonostante le premesse con tanta fiducia , è costretto a fare un passo indietro. Il numero uno della Juventus, ai microfoni della Reuters, ha confermato che il piano per la nuova competizione non andrà avanti.

"La SuperLeague non può andare avanti", ha annunciato Agnelli. "Dobbiamo essere franchi e onesti, no. Evidentemente non è il caso, non proseguirà". Ma nonostante tutto: "Resto convinto della bellezza del progetto, avremmo creato la miglior competizione nel mondo". Poche dichiarazioni ma importanti che arrivano a seguito di quella che è stata una vera diaspora da parte delle società inizialmente interessate. Dopo le sei big inglesi, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham e Liverpool, anche l'Inter si era detta pronta all'addio alla Superlega.