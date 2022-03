Aguero a sorpresa: “Mi è passato nella mente di tornare a giocare…”

Il Kun vorrebbe tornare sul campo, almeno ad allenarsi

Sono passati alcuni mesi da quel 15 dicembre, quando Sergio Aguero ha annunciato il ritiro dal mondo del calcio giocato. Il Kun, a causa di problemi cardiaci, ha dovuto mettere da parte le scarpette da gioco e "arrendersi" alla nuova vita senza rettangolo verde. Una decisione che, però, per sua stessa ammissione, potrebbe cambiare se solo i medici gli dessero l'ok. Come riportato da Olé , infatti, l'ex calciatore argentino partecipando ad un evento FIFA in Qatar, ha parlato del desiderio di tornare a giocare.

VOGLIA - "Devo ammettere che l'altro giorno mi è passato nella mente di tornare a giocare a calcio", ha detto Aguero. "I medici mi hanno detto che devo stare senza attività per 5-6 mesi ma io ho voglia di allenarmi di nuovo. Vorrei giocare in modo tranquillo. Mi ha chiamato anche l'Inter Miami ma ho detto no. Voglio chiamare il medico e parlarci. Sono venuto in Qatar perché mi ha invitato la Fifa. Mi trattano come una leggenda e devo dire che è bello. Quando giochi non ti rendi conto esattamente di quello che fai, ma quando vedi la considerazione che le persone hanno di te, capisci che ne è falsa la fatica".