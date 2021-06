Aguero, addio al City con regali: orologi a tutto lo staff e sua auto alla lotteria

L'attaccante ha salutato con una "valanga" di regali l'ambiente Citizens

Redazione ITASportPress

Sergio Aguero ha salutato il mondo Manchester City in un vortice di emozioni diverse. La delusione per la finale di Champions League ma anche la soddisfazione di aver vinto la Premier League e di aver segnato ben due gol nella sua ultima partita davanti al proprio pubblico. Passato in queste ora al Barcellona, con tanto di presentazione ufficiale già avvenuta, il Kun non ha però dimenticato il mondo Citizens.

Infatti, come riportato anche dal The Athletic, l'attaccante è stato protagonista di un gesto davvero generoso nei confronti di tutto l'ambiente della squadra di Manchester.

Aguero: addio con regali

Da quanto si apprende, Aguero ha speso più di 100mila euro in regali d’addio per gli ormai ex compagni e per tutti i componenti dello staff del Manchester City senza dimenticare davvero nessuno. Il Kun, prima di raggiungere la Spagna, sponda Barcellona, ha regalato un orologio a ogni componente dello staff della prima squadra con tanto di "firma" speciale con ringraziamenti personalizzati del valore superiore ai 1000 euro l'uno. Ma non solo.

Infatti, Aguero ha deciso anche di mettere in palio, in una sorta di lotteria interna, la sua Ranger Rover Evoque acquistata di recente e che vale più di 30mila euro. A vincere sarebbe stato uno dei dipendenti del club. Come se non bastasse, il bomber argentino si sarebbe congedato con una ulteriore donazione di circa 100 mila euro che andranno per la raccolta fondi che la squadra consegna due volte all'anno al personale di supporto. Un vero campione!