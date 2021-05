Aguero al Barcellona: ci siamo. Spunta anche data di presentazione

Novità sul futuro del Kun

Dopo dieci anni trascorsi al Manchester City , per Sergio Aguero potrebbe cominciare una nuova esperienza in terra spagnola. L'argentino, il cui contratto scadrà nelle prossime settimane, è vicino ad accordarsi col Barcellona . Ne sono sicuri i media iberici e per la precisione Deportes Cuatro che parla di cifre e anche di giornata di presentazione già fissata.

I catalani avrebbero scelto il Kun lui per sostituire Braithwaite e, soprattutto, per provare a convincere Messi a restare. La proposta dei blaugran sarebbe un contratto biennale, per il quale vanno definiti ancora alcuni dettagli per raggiungere l'intesa totale. Si parla di 5 milioni a stagione, cifra che avrebbe trovato l'assenso del diretto interessato.