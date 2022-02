Aguero al Mondiale in Qatar: “Ci sarò. Entrerò nello staff dell’Argentina”

Novità per l'ex attaccante argentino

Sergio Aguero sarà ai Mondiali in Qatar . L'argentino vestirà panni ben diversi da quelli che avrebbe voluto, ma la sua presenza con l'Argentina è praticamente certa. La conferma è arrivata dallo stesso Kun che a Radio 10 ha ammesso di essere in contatto con la Federcalcio del suo Paese per entrare a far parte dello staff dell'Albiceleste.

Dopo aver appeso a 33 anni gli scarpini al chiodo a causa del problema di saluto avute, Aguero ha comunque sempre il calcio nella mente e sicuramente vuole dare una mano ai suoi ex compagni in un appuntamento importante come quello del Mondiale: "Andrò in Qatar. Ci incontreremo con la Federazione questa settimana. Voglio esserci", ha detto il Kun. "Sono pronto per entrare a far parte dello staff tecnico. Abbiamo già parlato con l'allenatore Lionel Scaloni, oltre che con Claudio Tapia, presidente della Federcalcio. Dobbiamo provare a fare questa cosa. Voglio esserci. Il mio ruolo? La realtà è che se vado al Mondiale, sarò con i ragazzi, mi allenerò con loro. Non è un problema quale sia il mio ruolo. Voglio essere lì per motivarli".