Aguero chiama… Aguero: il fratello lo invita all’Independiente

Mauricio del Castillo Aguero, fratello del più noto attaccante del Manchester City, ha aperto le porte all’arrivo del Kun all’Independiente. Come riporta Tyc Sports, il più piccolo dei due fratelli ha parlato nel corso della trasmissione Paso a Paso ammettendo di aver parlato di futuro con il centravanti dei Citizens.

Aguero chiama… Aguero

“Gli ho detto di tornare qui tra sei mesi”, ha detto del Castillo sul Kun Aguero in riferimento alla scadenza del suo contratto col Manchester City. “Sarebbe bello se potessi condividere con lui il campo, gli allenamenti”. E ancora: “Siamo molto affiatati e ci sentiamo sempre. Passiamo molto tempo al computer giocando insieme quindi sarebbe bello se accadesse anche in campo. Cosa ho preso da lui? Sinceramente non posso dire nulla a livello di qualità. Forse solo il taglio di capelli e la barba”, ha concluso con ironia il fratello del noto argentino.