Aguero deluso per addio di Messi ma entourage smentisce l’addio

Il Kun resterà in blaugrana nonostante la delusione per la partenza dell'amico Messi

L'addio di Lionel Messi al Barcellona ha scosso l'ambiente blaugrana e tutto il mondo del pallone. In modo particolare, però, all'interno del club c'è chi è rimasto particolarmente deluso da questa situazione: Sergio Aguero. Non è certo un segreto che il Kun, dopo l'addio al Manchester City, si sia accordato con i catalani soprattutto per la presenza del suo connazionale e caro amico Leo. Ecco perché, nelle scorse ore, si è parlato addirittura di un immediato addio dell'attaccante dall'ambiente blaugrana. Troppa la rabbia e la delusione per la situazione del 10 argentino.