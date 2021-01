Aguero e… 400 mila euro mal spesi: “Non so neppure io perché abbia comprato questa Lamborghini”

L’attaccante del Manchester City Sergio Aguero ha ammesso di essersi pentito di aver acquistato una Lamborghini Aventador del valore di circa 400.000 euro. Intervenuto nel corso del programma televisivo Santo Sabato, come riporta anche Marca, il bomber argentino ha spiegato i motivi del suo “ripensamento”.

“Sinceramente non ho idea del perché diavolo abbia comprato questa macchina”, ha esordito Aguero. “Ho guidato questa Lamborghini Aventador per soli 1200 km in sei anni. L’ha usato a malapena. Per due anni mi sono chiesto perché lo avessi comprato. Ora purtroppo l’auto si limita a rimanere congelata nel garage ed è ricoperta di ragnatele”. Insomma, una spesa non proprio azzeccata quella dell’attaccante Citizens e della Nazionale che ultimamente sta trovando maggiore soddisfazione nel giocare al pc e fare degli streaming su Twitch Tv anche se spesso il joystick che usa…