Aguero e il no alla 10 di Messi: la spiegazione

L'attaccante argentino ha scelto di non vestire la t-shirt che è stata per anni dell'amico

A parlare appunto delle motivazioni che hanno portato alla scelta di optare per il 19 e non per quel 10 tanto chiacchierato è stato lo stesso Aguero che in occasione di una diretta su Twitch tv con Ibai Llanos ha spiegato: "La maglia numero 10 di Messi? Me l'hanno proposta, sì. Ma io ho rifiutato", ha detto il Kun. Come mai? Semplice, si tratta di una questione di rispetto per Messi".