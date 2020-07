Aguero gioca a FIFA e si arrabbia con… se stesso: la sostituzione con Messi è virale

Simpatico siparietto social andato in scena su Twitch tv e poi anche sui vari Instagram e Twitter. Protagonista assoluto il centravanti del Manchester City Sergio Aguero. Il Kun stava giocando al noto videogame FIFA quando nel corso di un’azione si arrabbia e opera una sostituzione. Nulla di male, certo, peccato che il giocatore che proprio non lo stava facendo felice fosse… lui stesso.

Aguero cambia se stesso con Messi

Una corsa sulla fascia, poi un dribbling e la palla persa. Troppo anche per il ‘mister’ Aguero che decide di cambiare… proprio Aguero. Una sorta di autosostituzione per il Kun che si è arrabbiato con se stesso su FIFA e ha deciso di sostituirsi. Il cambio, per la verità, non poi così male dato che a prendere il suo posto è un certo Lionel Messi.

Il video dell’attaccante del Manchester City è subito diventato virale sui social. Non è la prima volta volta che Aguero gioca e scherza in streaming e che gli capitano simpatici momenti come questo…