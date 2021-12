Aguero: “Ho deciso di lasciare il calcio. Ho sperato ma non c’erano possibilità”

Le parole del Kun

RITIRO - In lacrime Aguero ha iniziato a parlare dando subito la notizia: "Sono qua oggi per annunciare il mio addio al calcio". "Tutto è dovuto al problema che ho avuto. È un momento molto difficile, però sono felice della decisione che ho preso per il bene della mia salute. Devo ringraziare chi si è preso cura di me". "Ho preso la decisione 10 giorni fa. Ho fatto di tutto per vedere se c'era qualche speranza, ma purtroppo non erano molte". "Le cose succedono per una ragione. Grazie al club che mi ha accolto benissimo, a chi è oggi qui che mi è sempre stato vicino. Alla mia famiglia, alla mia Nazionale. Credo di aver preso la decisione giusta, ho cercato di fare il possibile per aiutare i miei compagni a vincere. Grazie ancora a chi mi ha aiutato a crescere negli anni". "Lascio a testa alta in ogni caso. Sinceramente non so ancora cosa succederà nel futuro, ma so di avere al fianco gente che mi vuole bene. Porterò dentro ricordi molto belli, anche dell'ultimo periodo".