Aguero, la stoccata a Cristiano Ronaldo sul post social del giovane Garnacho

Il messaggio del Kun nel post social del giovane Garnacho

Vedere per credere quanto accaduto in queste ore su Instagram dove il giovane calciatore del Manchester United Alejandro Garnacho che ha ricevuto in dono il pallone della tripletta realizzata al Norwich da parte di Cristiano Ronaldo. Nel suo post un messaggio "d'amore" per il portoghese con i complimenti e i ringraziamenti per il regalo: "Greatest of all time", le parole del ragazzino dello United.