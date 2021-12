Aguero può tornare al Manchester City come ambasciatore del club nel mondo

Il Kun dovrà decidere cosa fare dopo il ritiro

Nelle scorse ore Sergio Aguero ha annunciato l'addio al calcio giocato. Il Kun è stato costretto al ritiro a causa del problema cardiaco avuto lo scorso 30 ottobre quando, con la maglia del Barcellona, nella sfida contro l'Alaves è stato colto da un malore. L'argentino è pronto ad una nuova vita lontana dal campo ma non proprio fuori dal calcio. Infatti, stando a quanto riportato da Olé , per l'ormai ex attaccante ci sarebbe pronto un ruolo in una sua storica ex squadra: il Manchester City .

Da quanto si apprende, infatti, Aguero potrebbe tornare a "indossare" in qualche modo la maglia del Manchester City, chiaramente sotto vesti diverse da quelli di giocatore. Per il Kun sarebbe pronta una proposta come ambasciatore del club nel mondo. Una posizione che diverse altre ex stelle pallone hanno assunto per molte squadre, vedasi Ronaldinho per il Psg o Roberto Carlos per il Real Madrid. Staremo a vedere quale sarà il prossimo passo nella vita dell'argentino.