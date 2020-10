Aguero racconta… Messi: “In ritiro mi rimprovera sempre. E quando andiamo a dormire…”

Sergio Aguero racconta Lionel Messi. I due compagni di Nazionale condividono da tempo la stanza durante i ritiri dell’Argentina per i vari impegni di gioco. Parlando a Santo Sabado, il Kun ha rivelato alcuni curiosi retroscena legati al suo rapporto con La Pulce.

Aguero: “Messi mi rimprovera sempre…”

“Ogni sera guardiamo la televisione. Lui va a letto prima di me, io spesso mi addormento con la tv accesa”, ha esordito Aguero parlando delle sue abitudini in stanza con Messi. “Il giorno dopo lui mi rimprovera perché succede sempre così (ride ndr). Può essere definito un matrimonio logorante? Esattamente, è così. Si lamenta molto: quando arriviamo in hotel, va a farsi subito la doccia, vuole essere pronto anche se manca un’ora e mezza alla cena. Io invece mi preparo 10 minuti prima, e lui, matematicamente mi rimprovera di essere sempre in ritardo”.