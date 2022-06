Aguero torna in campo per la prima volta dopo ritiro: partitella a calcio a 5

Una notizia che farà piacere agli appassionati di calcio e ai tifosi di tutto il mondo, specie quelli argentini. Sergio Aguero è tornato a dare calci ad un pallone dopo il ritiro a causa dei problemi cardiaci. Lo ha fatto precisamente in una partita di calcio a 5 avvenuta in queste ore.

Come riportato da Sportbible, ma come si può vedere attraverso alcuni post social di diversi utenti, il Kun è stato protagonista di una vera e propria partita che non sembra essere il classico match tra amici, ma forse un torneo amatoriale.

Cappellino in testa, canottiera e fisico palestrato, Aguero si sta tenendo in forma e dopo il ritiro dal professionismo è tornato a calciare un pallone per la prima volta. Tantissimi i messaggi di gioia ricevuti dai vari account che hanno condiviso le immagini dell'ormai ex calciatore argentino a testimonianza del grande affetto che tutto il popolo del calcio nutre per il Kun.