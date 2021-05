Aguero troppo impegnato: dice addio (fino a quando?) alle dirette su Twitch Tv

Il Kun ha informato i suoi followers che non farà più dirette streaming

Poi l'addio ai seguaci su Twitch Tv: "Tutti si aspettano il minimo errore e quando succederà qualcosa, la prima cosa che diranno in Argentina è che sono uno streamer. Ci sono molti giornalisti a cui prima non piacevo. Non mi interessa. A loro non piace che faccio streaming ma comunque avevo già deciso di fermarmi qui. Quindi non mi vedrete per un po' di tempo. Non so se per sempre. Penso che quello che sto facendo sia il mio ultimo live e ripeto non so per quanto tempo. La mia agenda è piena. Penso che sia il mio ultimo giorno. Devo andare in Portogallo, sabato c'è la partita. Poi in Argentina dove starò tutto il mese di giugno. E anche a luglio non farò nulla". Insomma, un addio, o forse un arrivederci, in piena regola per il Kun.