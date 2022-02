Aiac, i risultati di tutti gli allenatori impegnati all’estero

Debutto amaro per l'allenatore dello Spartak Mosca Paolo Vanoli

Redazione ITASportPress

L'assoallenatori ha pubblicato il report degli allenatori italiani impegnati oltre confine.

ALBANIA: Pareggio casalingo contro il Teuta per il Kukesi di Diego Longo.

Kukesi terzo ad 11 punti dalla vetta.

BULGARIA: Sconditta per 1-o in calsa del Lokomotive Plvdiv per il Tsarsko Selo Sofia di Andrea Sassarini.

In classifica lo Tsarsko Selo Sofia è ultimo.

GERMANIA: Vittoria in trasferta in casa del Bochum per 1-0 per il Lipsia di Domenico Tedesco. Lipsia sempre quarto in classifica.

Lipsia che in settimana aveva battuto gli spagnoli della Real Sociedad per 3-1 qualificandosi così per gli ottavi di finale di Europa League dove incontrerà i russi dello Spartak Mosca (allenati da Paolo Vanoli). gara in programma il prossimo 10 marzo, ma che è in bilico per la situazione Russia- Ucraina.

Mercoledì quarti di finale della coppa di Germania contro l'Hannover.

GIBILTERRA: Vittoria 1-0 in casa per il Glacis di Michele di Piedi contro il Mons Calpe. Glacis a 4 punti dalla qualificazione alla Conference League.

GRECIA: La sconfitta in casa dello Ionikos per 4-0 costa per la seconda volta la panchina dello Smyrnis a Gianluca Festa esonerato. Festa lascia lo Smyrnis ultimo in classifica.

INGHILTERRA: Torna alla vittoria in trasferta il Tottenham di Antonio Conte dopo la sconfitta nel recupero settimanale contro il Burnley.

Gli Spurs vanno in casa del Leeds e trionfano per 4-0. Una gara che costa la panchina al tecnico Bielsa.

Tottenham a 5 punti dalla zona Champions occupata dal Manchester United che, però, ha due gare in più. Domani gara in trasferta contro il Middlesbrough valida per gli ottavi di finale di F.A. Cup.

LUSSEMBURGO: Vittoria casalinga per 3-0 per l'Hesperange di Aniello Parisi (foto forzaroma.info) contro il Differdange. Hesperange terzo in classifica a 6 punti dalla vetta.

MALTA: Convincente vittoria in casa del Birkirkara per il Santa Lucia di Giovanni Tedesco per 3-2.

Vince in casa il Floriana di Gianluca Atzori che batte 2-0 il Gudja.

Pareggio per 0-0 per l'Hibernians di Stefano Sanderra.

Avvincente la lotta per il titolo che ora vede il Floriana al primo posto con 1 punto di vantaggio sull'Hibernians. Santa Lucia penultimo.

MADAGASCAR: Il Fosa Juniors di Antonio Nobile batte 3-0 in casa il Tia Kitra e continua la sua cavalcata: 10 partite 8 vittorie e 2 pareggi con 10 punti di vantaggio sul secondo posto.

QATAR: Vitoria per 3-2 per l'Al Gharafa di Andrea Stramaccioni contro l'Al Rayyan. In classifica Al Gharafa al quarto posto.

ROMANIA: Sconfitta casalinga per 2-0 per il Sepsi di Cristiano Bergodi per mano della capolista Cluj. Vince invece 3-0 in casa del Gaz Metan l'Università Craiova 1948 di Niccolò Napoli. In classifica Sepsi decimo, Università undicesimo 3 punti sotto.

RUSSIA: Sconfitta 2-0 in casa nel derby di Mosca contro il CSKA per lo Spartak di Paolo Vanoli. In classifica Spartak al nono posto.

SPAGNA: Vince in trasferta sul campo del Rayo Vallecano per 1-0 il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Vince in casa 3-0 il Levante di Alessio Lisci contro l'Elche. In classifica Real Madrid primo con 6 punti di vantaggio sul Siviglia; Levante ultimo, ma che accorcia in classifica con la possibile salvezza ora lontana solo 6 punti.

SVIZZERA: Sion sconfitto 3-1 in casa dallo Young Boys. Tramezzani in tribuna per la lunga squalifica di 4 giornate. Sion ottavo con 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

TURCHIA: Vince in casa per 5-1 contro il Konyaspor l'Alanyaspor di Francesco Farioli.

Pareggio casalingo per 0-0 per l'Adana Demirpospor di Vincenzo Montella contro l'Antalyaspor. In classifica Adana quarto a 3 punti dalla possibile qualificazione Champions; Alanya settimo staccato di 2 punti dall'Adana.

USA: Esordio con sconfitta in campionato per i Vancouver White Caps di Vanni Sartini sconfitti 4-0 in casa del Clumbus Crew.