AIC, Girelli votata miglior calciatrice stagione 2020/21. La Top 11

La giuria dell'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori ha premiato l'attaccante della Juve e della Nazionale per la seconda volta consecutiva. Svelata anche la Top 11 e l'autrice del gol più bello

Redazione ITASportPress

Per la seconda volta consecutiva è Cristiana Girelli a rappresentare il calcio femminile al Gran Galà del Calcio AIC, l’evento di consegna dei premi dell’Associazione Italiana Calciatori relativi alla scorsa stagione calcistica. L’assegnazione dei riconoscimenti dell’Assocalciatori, presieduta da Umberto Calcagno, è avvenuta quest’anno direttamente presso i centri sportivi delle squadre, in attesa di poter presto tornare all’edizione in presenza nella classica serata di gala.

In copertina c'è dunque l'attaccante della Juventus e della Nazionale, votata dalla giuria d'eccezione composta da allenatori, arbitri, C.T. ed ex C.T. della Nazionale e, soprattutto, dalle sue colleghe di Serie A, come Calciatrice dell’Anno. “Ricevere questo premio per il secondo anno di fila è motivo di grande orgoglio, ma sono ancora più felice per aver aiutato la mia squadra con le prestazioni, con i gol e con quello che abbiamo fatto insieme la scorsa stagione" – ha dichiarato Girelli - ora mi aspetta un 2022 emozionante per il percorso fatto che stiamo portando avanti con la Juventus e per la possibilità di disputare l’Europeo in Inghilterra con la Nazionale”.

Oltre alla Calciatrice dell'anno è stata svelata anche la vincitrice del sondaggio riservato ai tifosi “Vota il Gol by TIMVISION”: la rete più bella dello scorso campionato secondo gli appassionati è quella messa a segno da Barbara Bonansea in occasione di Juventus-Empoli del 20 agosto 2020. Per quanto riguarda la formazione ideale, nella Top 11 spiccano in particolare i blocchi di Juventus e Roma, con Francesca Durante e Benedetta Glionna come uniche eccezioni.

TOP 11 FEMMINILE

PORTIERE: Francesca Durante (Hellas Verona)

DIFENSORI: Elisa Bartoli (Roma), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Lisa Boattin (Juventus)

CENTROCAMPISTE: Arianna Caruso (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Valentina Cernoia (Juventus)

ATTACCANTI: Annamaria Serturini (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli)