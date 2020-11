Aic, storico: prima donna vicepresidente

La calciatrice dell’Italia e della Juventus, Sara Gama sarà la prima vicepresidente donna nella storia dell’Associazione italiana calciatore. La nomina -come riporta oggi la Gazzetta dello Sport – sarà ufficializzata lunedì, giorno delle elezioni dell’Aic, che si terranno in videoconferenza da Vicenza. Ci saranno prima le consultazioni tra i 137 delegati per il rinnovo del consiglio direttivo (il grande favorito è Umberto Calcagno, già vicepresidente e destinato a diventare il successore di Damiano Tommasi) e poi le elezioni. I delegati voteranno i 25 consiglieri che nella stessa giornata si riuniranno per decretare il numero uno, il quale a sua volta proporrà i due vice presidenti e il direttore generale. Calcagno ha già scelto i suoi vice: insieme alla Gama ci sarà Davide Biondini, mentre Leonardo Bonucci dovrebbe entrare nel direttivo. Difensore della Juventus e della nazionale italiana, nonché capitano di entrambe le squadre, Gama fa parte del consiglio federale dal 2017 ed è una grande attivista del movimento femminile italiano, in grande ascesa dopo la visibilità ottenuta grazie al Mondiale 2019 (nel 2022 ci sarà l’atteso passaggio al professionismo).