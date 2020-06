Aic, Tommasi non è più il presidente

Diamiano Tommasi non è più il presidente dell’Aic. Sembra trovare conferma la notizia delle dimissioni dell’ex calciatore da ruolo di presidente dell’Associazione Italiana Calciatori. Al momento non si conoscono le motivazioni ufficiali, ma da tempo il clima tra Tommasi e le varie istituzioni non era dei migliori.

L’ex giocatore ha dovuto fare un passo indietro dopo essere entrato in carica il 9 maggio 2011 prendendo il posto di Sergio Campana. Tommasi ha anticipato la fine del suo terzo mandato (novembre) e comunque non avrebbe più potuto ricandidarsi. Il Consiglio direttivo nominerà presidente facente funzioni Umberto Calcagno

