Aina racconta Sarri e… Cristiano Ronaldo: “Al Chelsea il mister non mi voleva. CR7? Il più forte in assoluto…”

Potrà essere un derby speciale quello che Ola Aina, calciatore del Torino, potrebbe vivere con la Juventus. Infatti, l’ex calciatore del Chelsea ha raccontato alcuni piccoli screzi avuti in passato con Maurizio Sarri, suo ex tecnico in blues e ora mister bianconero.

Il classe 1996 si è raccontato ai microfoni di Baiteze Squad affrontando diversi temi tra passato, presente e futuro: “Sarri mi disse che sarei dovuto andare in prestito perché non avrei giocato. Ma nel corso del mercato avevo ricevuto offerte solo dalla Championship. La mia intenzione era quella di giocare in Premier League. Quando poi mi ha chiamato il Torino ho accettato subito”, ha ammesso Aina. E a proposito di Sarri e di Juventus, parole di grande rispetto per CR7: “L’avversario più tosto? Cristiano Ronaldo. Stiamo parlando del più forte in assoluto. Contro di lui abbiamo giocato tre derby, due persi e uno pareggiato. È difficilissimo giocare contro di lui”. E su Conte: “Un grande uomo, uno di quelli che cura qualsiasi aspetto del lavoro, con tutto il suo staff tecnico”.