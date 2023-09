Aitana Bonmatí vince premio Uefa e si schiera contro Rubiales

Eletta miglior calciatrice della stagione 2022/23, Aitana Bonmatí ha approfittato dell'occasione per mostrare tutto il suo supporto a Jenni Hermoso e schierarsi contro Luis Rubiales. La centrocampista del Barcellona, anch'essa campione del Mondo con la Spagna, non ha usato mezzi termini per indicare il comportamento dell'ex presidente. Queste le sue parole: "Come società, non possiamo permettere l'abuso di potere in un ambiente di lavoro o la continua mancanza di rispetto" ha detto sul palco Uefa dopo aver ricevuto il premio. Con grande coraggio, poi, ha mandato un messaggio a tutte le donne e invitato a "combattere" questo tipo di situazioni: "A tutte le donne che soffrono la stessa cosa di Jenni, siamo con voi".