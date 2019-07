Ajax, de Ligt verso la Juventus: non è stato convocato per il ritiro in Austria

Arriva ufficialmente la notizia che i tanti tifosi, specie quelli di fede bianconera aspettavano: l’Ajax ha comunicato che Matthijs de Ligt non è stato convocato per il ritiro in Austria. Gli olandesi hanno reso noto pubblicamente il tutto attraverso i proprio canali ufficiali.

Il difensore classe ’99 si avvicina sempre di più alla Juventus. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, e dopo le notizie di questa mattina, anche le conferme da parte dei Lancieri. Il difensore sarà presto un giocatore bianconero per una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Questo il tweet del club olandese che testimonia l’assenza di de Ligt per il ritiro estivo pre stagionale: