Ajax-Napoli, giocatori olandesi rifiutano scambio maglie a fine gara: è polemica

Grande prestazione del Napoli in Champions League contro l'Ajax. La formazione di Luciano Spalletti ha vinto in Olanda per 6-1 conquistando altri tre punti e rimanendo a punteggio pieno nel girone. Ma oltre alla grande prova degli Azzurri, a far parlare e generare polemica è una situazione che si è venuta a creare al termine della sfida.