Ajax-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la terza gara del girone di Champions League.

Redazione ITASportPress

Ajax-Napoli si gioca questa sera, martedì 4 ottobre 2022 alle ore 21 per la terza sfida del girone di Champions League. I padroni di casa non stanno vivendo un ottimo momento mentre gli Azzurri di Spalletti vogliono proseguire a testa alta in vetta al raggruppamento.

Ajax-Napoli, le ultime

Due partite due vittorie per il Napoli che punta al tris e per lo meno ad un risultato utile anche in questa terza gara del girone. Gli azzurri si affideranno ancora a Kvaratskhelia che con Lozano dovrebbe supportare Simeone come unica punta. Nell'Ajax ci saranno i big Tadic, Kudus e Bergwijn a cercare di mettere qualche patema a Meret.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita di Champions League tra l'Ajax ed il Napoli si gioca come detto questa sera, martedì 4 ottobre 2022 all'Amsterdam Arena, in Olanda casa dei Lancieri. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21:00.

La partita di Champions League sarà trasmessa in diretta tv su Sky: i canali di riferimento su cui poter vedere la sfida saranno Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Per chi volesse assistere al match in live streaming potrà farlo su Sky Go - il servizio offerto da Sky ai propri abbonati - scaricando l'app su PC, smartphone o tablet. Esistono poi altre opzioni come NOW (la piattaforma live e on demand di Sky) e Mediaset Infinity, scaricando l'app Infinity+ su smart tv compatibili, telefoni cellulari e tablet, collegandosi al sito di Mediaset Infinity tramite computer o notebook, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Di seguito le possibili formazioni della gara:

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.