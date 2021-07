Ajax, ritorno al passato: nuova maglia con logo storico e nomi solo in Champions

Presentata la nuova divisa casalinga per la stagione 2021-22

L'Ajax ha svelato la maglia home per la stagione 2021-22. Continua la partnership con Adidas e si punta sulla semplicità con riferimenti al passato. Le famose tre strisce sono in bianco in modo da non impattare troppo sulla divisa. Da sottolineare, invece, il logo. Infatti, è stato ripristinato quello storico che il club ha avuto dal 1928 al 1991. Inoltre, per confermare il pensiero della società con la volontà di restare in linea con lo stile vintage, il club ha fatto sapere attraverso la nota apparsa sul sito degli olandesi, che la squadra giocherà le partite di Eredivisie e di coppa nazionale senza i nomi stampati sul retro.