Ajax, Ten Hag: “Avremmo voluto tenere De Ligt”

L’Ajax sembra aver assorbito la partenza di Matthijs De Ligt, ceduto alla Juventus per 75 milioni di euro.

Dopo qualche sbandamento iniziale la difesa dei Lancieri si è assestata, ma il tecnico della squadra di Amsterdam Erik Ten Hag ha svelato dopo la gara di Champions League persa in casa contro il Chelsea, di aver fatto fatica a dare il via libera alla cessione del difensore, nonostante la proposta “indecente”, così come a quella di Frankie De Jong, andato al Barcellona.

“De Jong e de Ligt sono giocatori molto giovani che speravamo di tenere ancora per tanti anni – ha detto il tecnico – Ma questo è il mercato oggi, a volte partono prima e a volte dopo. Abbiamo però ottimi giocatori e possiamo tornare competitivi a breve, si è visto anche contro il Chelsea”.