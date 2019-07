Ajax, Ten Hag saluta de Ligt: “Sapevamo da tempo che sarebbe successo. È un fenomeno…”

Matthijs de Ligt è sempre più vicino alla Juventus. La conferma arriva anche da Erik Ten Hag, allenatore dell’Ajax, che dal ritiro austriaco ha parlato del difensore e di Frenkie de Jong entrambi talenti esplosi nella passata stagione con la maglia dei Lancieri e, adesso, pronti ad una nuova esperienza in due top club d’Europa, Barcellona e Juventus, appunto.

Come riporta il De Telegraaf, il tecnico degli olandesi ha voluto salutare i suoi giocatori ed in modo particolare il difensore che nelle prossime ore dovrebbe diventare un nuovo compagno di squadra di Cristiano Ronaldo in bianconero: “Sapevamo da molto tempo che sarebbe accaduto. Se deve succedere, allora è bene che accada ora. Un posto si libera e altri ragazzi lo riempiranno. La scorsa stagione, grazie alla nostra filosofia, alla squadra ed a loro stessi, Frenkie e Matthijs sono diventati fenomeni tanto da raggiungere il top in Europa. Hanno qualità eccezionali.