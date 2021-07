Al Barcellona spunta il cartello “Cristiano Ronaldo positivo al Covid”: il motivo

La società blaugrana punta a tenere in massima allerta i propri calciatori

Redazione ITASportPress

Desta sicuramente molta curiosità un cartello presente nello spogliatoio del Barcellona che fa riferimento a Cristiano Ronaldo e ai mesi precedenti quando era risultato positivo al Covid-19. Come mostrano le immagini pubblicate nelle scorse ore da AS nella sua versione inglese online, all'interno dell'ambiente blaugrana, grazie ad un attento zoom, è possibile vedere un vecchio cartello recante la scritta "Cristiano Ronaldo positivo al Covid".

Ma cosa ci fa? E soprattutto perché nessuno lo ha tolto visto che fa riferimento alla partita del girone di Champions League dello scorso anno che si è giocata a Torino il 28 ottobre alla quale CR7 non aveva potuto prendere parte?

La spiegazione è molto semplice: il Barcellona ha deciso di ricordare a tutti i suoi atleti dei pericoli in cui sarebbero potuti incorrere qualora non avessero seguito le raccomandazioni sulla prevenzione contro il coronavirus. La scelta del soggetto, Cristiano Ronaldo appunto, è dovuta alla nota cura del corpo e in generale della salute del portoghese. Il senso è quello che anche chi si prende cura di sé nella maniera più maniacale può essere vittima del contagio da Covid.

Tale curiosità è venuta a galla in queste ore, quando da un'immagine scattata nello spogliatoio blaugrana in cui sono presenti il presidente Laporta ed il tecnico Koeman, si è notato il particolare "avviso" in un angolo in alto a sinistra.

Sotto al cartello in questione, appaiono anche altre due scritte: in una si ricorda che "è in gioco la competizione", nell'altra che "le regole vanno rispettate". Insomma, in casa Barcellona si punta a non mai abbassare la guardia.