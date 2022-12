Al-Khelaifi: “Cristiano Ronaldo-Psg? No, ma Rashford…”. Poi il commento sulla Superlega

Il parere del numero uno del club parigino tra calcio, mercato e non solo...

Redazione ITASportPress

Intervista a Sky Sports per il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Diversi gli argomenti affrontati tra mercato invernale della squadra parigina, alle future operazione. Non manca anche un passaggio sulla Superlega della quale il numero uno anche dell'ECA ha un parere davvero negativo.

Sul Psg e sul mercato: "Cristiano Ronaldo da noi? Non ci sono dubbi sul fatto che sia una leggenda, una stella. Lo ammiro, lo amo come calciatore e professionista. Non c’è club che non vorrebbe ingaggiarlo, ma per quanto ci riguarda c’è un problema: siamo già coperti nel suo ruolo. Per noi sarebbe onestamente impossibile prenderlo".

Allo stesso tempo Al-Khelaifi ha aperto ad un altro potenziale affare: "Rashford in scadenza con lo United? Qualora fosse possibile prenderlo a parametro zero, tutti i club proverebbero ad ingaggiarlo. Non ci nascondiamo, abbiamo parlato in passato con lui. Forse non era il momento giusto per entrambi, ma potrebbe esserlo la prossima estate".

Poi a proposito della Superlega: "Quando hanno annunciato la nascita della Superlega tutti erano contrari: i club, i tifosi, tutti gli stakeholder. Parliamo veramente di un qualcosa di non perseguibile, non è possibile farla. Penso che tutti lo sappiano, anche i club interessati, ma vogliono ottenere il massimo che possono dall’ECA o dalla UEFA, è solo una negoziazione per usarla contro di noi".