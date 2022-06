Al-Khelaifi e la sfida a padel con Borriello: “Scusa presidente, 3-0”

E' tempo di vacanze per il mondo del calcio. Tutti gli addetti ai lavori si stanno prendendo un periodo di pausa prima di riiniziare la stagione calcistica, mercato a parte. Anche il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, si è concesso un periodo di svago a Ibiza, meta turistica popolata da illustri personaggi del mondo del calcio. L'emiro qatariota è sceso in campo nelle vesti da giocatore di Padel, uno degli sport che si sta espandendo a macchia d'olio in tutto il mondo.