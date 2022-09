Al-Khelaifi: “Fiducioso mai Superlega. Io non mi sarei unito”

Solamente poco tempo fa aveva assicurato che il futuro del calcio con aumenti di introiti sarebbe arrivato e sta già portando i suoi frutti con il nuovo format del Champions League. Adesso NasserAl-Khelaifi parla ancora di Superlega confermando il suo essere contrario a tale progetto. Non solo. Il numero uno del Paris Saint-Germain ha anche sottolineato come la sua fiducia stia tutta nel non vedere più una tale "proposta", nemmeno con un altre modalità rispetto a come era stato presentato in passato.