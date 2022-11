Al-Khelaifi: “Mbappé ha rinnovato e siamo contenti. Superlega? Sono triste per loro”

"Superlega? La verità è che sono triste per loro perché hanno dimostrato più volte di non capire il calcio e il suo ecosistema. Il calcio non è un contratto legale, è un contratto sociale. Quando i tifosi hanno protestato per le strade nel momento in cui è stato lanciato il progetto Superlega, non stavano urlando per impegni legali. Il calcio è un legame tra club e giocatori, tra giocatori e tifosi, tra tifosi e comunità e questo non cambierà mai. Ogni mese, ogni settimana e persino ogni giorno devo rispondere su Mbappé. Ha appena rinnovato il suo contratto e siamo tutti contenti. La squadra non ha perso una partita in tutta la stagione e abbiamo già raggiunto le 100 partite di fila sold out".