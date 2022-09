Alaba racconta: “Tifo Galatasaray e sognavo di fare il cantante”

Una lunga e vincente carriera al Bayern Monaco , poi il trasferimento al Real Madrid con i primi trofei già messi in bacheca. Eppure, nel cuore di David Alaba c'è spazio anche per un "amore" nato in gioventù che riguarda un altro club. A raccontarlo è stato lo stesso calciatore austriaco a GOAL durante una bella intervista nella quale si è aperto a 360° anche sulla famiglia e altre passioni.

NEL CUORE - Alaba ha raccontato che fin da piccolo ha sempre avuto un debole per il Galatasaray: "Sì, ho simpatia per il Galatasaray. Da bambino giocavo su un campo da calcio a Vienna ogni giorno. Avevo molti amici turchi e lì ci sono tre opzioni: Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce. Io ho scelto il Galatasaray relativamente presto. Non ricordo perché. Ho sempre guardato i derby di Istanbul con i miei amici del Galatasaray".

PADRE E MUSICA - Di rilievo anche le parole su suo padre che gli ha trasmesso la passione per la musica: "Ho un rapporto molto stretto con mio padre. Ha visto tutte le partite casalinghe che ho giocato da quando ho 17 anni. Dopo ogni partita in trasferta, è la prima persona che chiamo sull'autobus". Come detto, però, oltre al calcio, il padre di Alaba gli ha trasmesso anche la passione per qualcosa di diverso, la musica, dato che Alaba senior fa il DJ: "Da bambino ascoltavamo musica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. CD, dischi. Sia in appartamento che in macchina: musica, musica, musica . E tutti cantavano insieme. Ho sognato una carriera da cantante, ma ho capito presto che non sarebbe successo. Proprio come la musica, ho anche amato il calcio fin dall'inizio".