Le scelte dei due allenatori per la sfida amichevole.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Albania-Italia , amichevole che andrà in scena questa sera all'Air Albanian Stadium di Tirana a partire dalle 20.45. Rispetto alle previsioni della vigilia l'unica novità è la presenza di Alex Meret in porta al posto di Gianluigi Donnarumma.

Albania-Italia, le formazioni ufficiali

Come detto nessuna novità a parte Meret nell'Italia di Roberto Mancini che si affida in avanti a Zaniololo, Grifo e Raspadori nel suo 3-4-3. Nell'Albania di Reja ci sono Broja e Uzuni in attacco con un più classico 3-5-2.