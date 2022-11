Albania-Italia, le probabili formazioni e dove vederla

Albania-Italia, le ultime

Come anticipato, Albania e Italia non giocheranno il Mondiale e per questa ragione si trovano oggi a sfidarsi in amichevole. Un modo per tenersi in forma e tornare a vedersi anche in prospettiva dei prossimi impegni. Nella formazione di casa dovrebbero esserci Uzuni e Broja a guidare l'attacco. Negli Azzurri, invece, possibile tridente inedito con Zaniolo, Grifo - reduce da un tris col Friburgo - e Raspadori.