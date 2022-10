Albertini: “Nessun italiano nella classifica Pallone d’Oro? Colpa della Champions”

Parla l'ex centrocampista sull'importanza di crescere come movimento per permettere ai calciatori italiani di mettersi in luce a livello europeo.

Sul Pallone d'Oro e il fatto che non ci siano italiani nelle prime posizioni della classifica e che nessun atleta competa per questo trofeo: "Ultimamente ci sono pochi giocatori italiani, ma credo che sia una conseguenza di quello che determina la Champions League. Le nostre squadre non riescono ad avere dei cammini importanti e quindi diventa difficile essere nel palcoscenico internazionale per farsi vedere dai votanti. L'auspicio è che si possa lavorare per creare delle possibilità e delle alchimie che ti possano portare a competere con le più grandi squadre d'Europa", le parole riprese da TMW.