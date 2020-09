Albertini vota il Milan all’italiana: “Il colpo Chiesa sarebbe perfetto…”

Interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da parte di Demetrio Albertini. L’ex centrocampista del Milan ha parlato proprio dei rossoneri e della ventata “made in Italy” che il Diavolo sta operando in ottica mercato.

Albertini: “Chiesa sarebbe perfetto al Milan”

“Ho sempre sostenuto che l’ossatura della squadra rossonera fosse buona e che servivano giocatori più forti di quelli già in rosa: Tonali è un ottimo acquisto. Però ricordiamoci che il mercato conta, ma è solo una delle componenti per centrare gli obiettivi”, ha detto Albertini.

“In questo Milan emerge un’altra caratteristica che mi convince sempre di più. Nella mia generazione il senso di appartenenza era uno dei segreti per vincere. Oggi al Milan si punta sull’italianità: Donnarumma, Romagnoli, Calabria, adesso Tonali… In carriera ho vissuto da “straniero” in Spagna e vi assicuro, avere un blocco del tuo Paese che guida gli altri è fondamentale”. E ancora sul mercato: “Cosa manca? Un esterno destro di alto livello, Chiesa sarebbe perfetto. È un giocatore strepitoso, sulla fascia o da seconda punta accanto a Ibra. E rafforzerebbe quel concetto di italianità attorno a cui disegnare il futuro rossonero”.

