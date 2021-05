Albiol: “Non torno al Napoli. Scudetto mancato più grande delusione. Su Spalletti…”

Parla il difensore spagnolo

Redazione ITASportPress

Ha appena festeggiato il successo col suoVillarreal in Europa League, Raul Albiol si racconta in un'intervista al Corriere dello Sport nella quale affronta la gioia per il trionfo ai rigori contro il Manchester United, ma anche alcuni rumors di mercato sul proprio futuro: "Col Villarreal la gioia più grande", ha spiegato il difensore. "Alzare la coppa è stato qualcosa di inattesa. Penso sia davvero la gioia più grande", ha ribadito.

Sul suo futuro e le voci che lo vorrebbero di nuovo vicino al Napoli: "Non torno, ho fatto scelta di vita. La mancata vittoria dello Scudetto è stata la delusione più grande. Vedere l'Inter vincere con gli stessi punti, 91 punti, fa male". E infine chiosa sul futuro: "Se non fosse stato il Villarreal non avrei lasciato Napoli ma ripeto. Le voci sul mio ritorno mi fanno piacere ma una cosa del genere mi sembra difficile. Ora ho un anno di contratto con il Villarreal e poi boh...chissà".

Un pensiero anche su Luciano Spalletti prossimi mister degli azzurri: "Un allenatore dal grande nome, di livello mondiale. Il presidente è sempre bravo a scegliere i tecnici. L'obiettivo deve essere la Champions, ha la squadra per rientrare, ma può lottare anche per vincere l'Europa League e lo scudetto. C'è grande competizione in Italia e dunque tutti perderanno punti".