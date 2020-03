Alderweireld cuore d’oro: dona tablet per le videochiamate dei malati

Anche il Regno Unito si trova a dover fare i conti con l’emergenza Coronavirus. Gli ospedali si attrezzano per far fronte all’enorme contagio. Una bella iniziativa è stata intrapresa da Toby Alderweireld. Il difensore del Tottenham ha annunciato sui propri account social la donazione di diversi tablet agli ospedali per permettere ai pazienti di salutare i propri cari. Questo il suo messaggio: “Spero che tutti stiano seguendo le misure adottate dal governo per fermare l’ulteriore diffusione del coronavirus. Il virus crea molti problemi, in particolare la mancanza di contatto personale. Se le persone sono malate non possono vedere i loro amici, non possono vedere la loro famiglia. Quindi il mio piano è quello di acquistare dozzine di tablet da consegnare agli ospedali e alle case di cura in modo che le persone possano videochiamare i loro cari e i loro amici per superare questo periodo difficile”.