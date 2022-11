Alessandro Matri riparte dalla seconda categoria

Torna in campo Alessandro Matri ex calciatore del Cagliari e della Juventus dove ha vinto tre scudetti, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia. L'attuale opinionista di Dazn dopo aver deciso di appendere gli scarpini al chiodo nel 2020, appena conclusa la stagione al Brescia, ci ha ripensato e ha deciso di tornare in campo a 38 anni. Il suo nuovo club è il Graffignana 2013, società dilettantistica lombarda che milita nel girone M di seconda categoria. La squadra ha bisogno di gol per tirarsi fuori dalla bassa posizione della classifica essendo al momento l'undici lombardo al terzultimo posto. Con Matri i tifosi sognano anche di vincere il campionato ma la realtà è ben diversa visto il distacco dal primo posto anche se a guidare l'attacco sarà un bomber da oltre 100 gol tra i professionisti.